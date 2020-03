Tomáš Třeštík nelituje, že jeho manželka šla do StarDance: Na ztrátu soukromí se dalo zvyknout

Tomáš Třeštík nejen o manželce Super.cz

„Když mě někdo fotí, tak to nechávám na něm. Sám nemám rád, když vidím nějakou nedůvěru. Takže když jsem focený, většinou nechci vidět fotky a nechávám to na fotografovi,“ dodal Tomáš, který pomohl do projektu přizvat také svou matku, dokumentaristku Helenu Třeštíkovou. „Na focení jsem ji dokonce přivezl. Dohodli jsme se, že budeme spolu, byl jsem tam, když ji fotil a pak jsem ji vezl domů,“ popisuje Tomáš.

Do doby, než Tomášova žena, spisovatelka Radka Třeštíková (38), začala působit v poslední řadě StarDance, byl fotograf známý spíše jen svými fotkami na kultovním balkoně v prvním patře domu v pražské Kostelní ulici. Díky televizní show začali být manželé více sledováni. Nevadí to plaše působícímu umělci? „Nelituju toho. Radka to se mnou konzultovala, jestli do toho jít. Já jsem ji do toho naopak tlačil, protože jsem věděl, že je to věc, která ji baví. Ona má ráda výzvy. Na zvýšený zájem veřejnosti se dá zvyknout,“ uvedl Tomáš Třeštík. ■