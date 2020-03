Justin Bieber odpověděl na dotaz, kolik by chtěl mít dětí: Takového manžela by si přála každá

Justin Bieber poskytl tu nejlepší odpověď na dotaz o dětech. Profimedia.cz

Justin Bieber (26) nedávno vystoupil v pořadu Ellen DeGeneres, kde v rámci hry „Burning questions“ zodpověděl dotaz, nad nímž si lámou fanoušci hlavy od té doby, co se oženil s Hailey Baldwin (23). Když se tedy moderátorka zeptala, kolik dětí by si zpěvák přál mít, řekl: „Myslím, že je to na Hailey, je to její tělo.“