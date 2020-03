Takový obří výstřih svým klientkám nenavrhuje: Návrhářka ukázala pořádně naditý dekolt

Návrhářka Alena Wilson vystavila svůj vnadný dekolt v obřím výstřihu. Michaela Feuereislová

Svoje klientky krotí, když si přejí co největší výstřihy, sama se ale pořádného dekoltu nebojí. Módní návrhářka Alena Wilson, která na poslední plesy oblékla například operní divy Andreu Kalivodovou (42) či Terezu Mátlovou (44), má ostatně v oblasti hrudníku stejně jako ony co nabídnout.

Tentokrát nás ovšem opravdu překvapila, když její výstřih na oslavě čtyřicátých narozenin ředitele soutěže Muž roku sahal dokonce až pod prsa. "A to byl původně až do pasu," smála se návrhářka, když jsme se nad jejím sexy dekoltem pozastavili. Akce se konala ještě v době, kdy v Česku neřádil koronavirus a nebyla tedy ani žádná opatření.

"Pravda je, že to vzniklo trochu omylem. Stříhaly jsem se švadlenou a stříhaly, a najednou výstřih až do pasu. Než jsme to spravily, tak jsme se málem umlátily smíchy," popisovala nám Alena, jak vlastně její sexy model vznikal. ■