Zdeněk Pohlreich dostal roli v seriálu: Do parády si ho vzala herecká esa a takhle to dopadlo

Zdeněk Pohlreich se ukázal jako herec. Video: archiv FTV Prima

Pohlreich se teď divákům ukáže jinak, než ho znají. Dostal totiž hereckou nabídku ze seriálu Slunečná. S novou výzvou se popasoval statečně.

Obzvlášť, když si ho do parády vzaly zkušené herečky Dana Batulková (62) a Tereza Brodská (51). „Hraju tu sám sebe, co jiného bych taky mohl zvládnout? Sháním nějakou nemovitost, kam bych se mohl uchýlit na stáří,“ usmívá se šéfkuchař, který se tak v rámci své role dá do řeči s místními na statku Slunečná.

Textu nemá herec Pohlreich moc a prý mu taky moc nejdou do hlavy. „Učí se mi blbě. Jsem naučený se nic neučit. Ale mám tu třeba věty typu: Tady na vesnici? Tak to jsou opravdu těžké texty. Většinou je to tak, že je toho hodně málo, a za to jsem rád,“ přiznává šéf, který je ze svých pořadů zvyklý improvizovat.

A herecké dovednosti prý nechává na profesionálech. „Tady mezi herci je to dobrý, umí hrát a je to skvělý. Být s nimi na place je daleko jednodušší než vytvářet něco sám. Mám mini roli, oni odehrajou to důležitý a já tam přidám pár vět a je to hotovka,“ prozrazuje šéf, který v Praze spoluvlastní tři restaurace a pomalu kouká po další.

Stejně tak po novém projektu do televize. Tomu, aby se čas od času objevil v seriálu, se rozhodně nebrání. Na place je totiž rád a kupodivu nikdo z herců od něj kuchařské fígle nevyzvídá. „Ne, nikdo se mě na žádné recepty neptá,“ směje se Pohlreich, který se jako herec divákům představí ve čtvrtek. Na ukázku herectví Zdeňka Pohlreicha se podívejte ve videu. ■