Nejoblíbenější sporťák Vojta Bernatský zrušil dovolenou kvůli koronaviru: Měl jsem z toho všeho divný pocit

Vojtěch Bernatský s rodinou Foto: Instagram V. Bernatského

Na svůj instagramový profil přidal fotku se svou krásnou rodinou a napsal: „Tak já Vám to teda řeknu. Jsem srab. Dneska ráno jsme měli přes Paříž letět na jarní prázdniny do Dominikánské republiky. Už jsme měli zabalený kufry, dokonce jsem zaplatil i parking na letišti. No a když jsme vstali, měl jsem z toho všeho koronavirovýho šílenství tak divnej pocit, že jsme to prostě normálně vzdali.“

Vzhledem k tomu, že dovolená už byla naplánována, rozhodli se s rodinou užít si volno v tuzemsku: „Mrzí mě to, ale nikdo neví, co bude za týden. A risk v tomhle případě a s těmahle dvěma zázraky podle mě nedoletí k zisku. No, a tak nejsme v Karibiku, ale vyrazili jsme do Luhačovic. A je tady krásně. Mimochodem, na první pohled je jasný, kdo je u nás v rodině šéfem. Hlavně zdraví. To bude dobrý. Jdeme se masírovat.“

Protože se pod jeho fotkou objevil i názor, že Bernatský zbytečně podlehl panice, uvedl sporťák pro Super.cz krátké vysvětlení: „Nešlo ani tak o strach z nemoci, ale o možná opatření, která by se k aktuální situaci mohla vázat. Vzhledem k panice kolem koronaviru hrozí uzavření letišť, zrušené spoje anebo nepříjemná karanténa a já musím myslet na svou rodinu a samozřejmě i na pracovní povinnosti. Dovolených ještě bude a rozhodli jsme se s manželkou, že je zbytečné riskovat.“ ■