Tereza Budková zrušila kvůli epidemii koronaviru plánovanou dovolenou. Foto: instagram T. Budkové

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ohledně koronaviru bere vážně také modelka Tereza Budková (29). Kvůli doporučení necestovat do míst, kde je největší koncentrace nemocných, zrušila i naplánovanou dovolenou.

"Měli jsme jet na hory do Itálie, ale zrušili jsme to. V dubnu jsem se chystala i do Milána. Mám teď chvíli volno, tak jsem toho chtěla využít a můžu využít leda tak houby," svěřila Super.cz krásná brunetka.

Útěchou jí může být, že už si jednu krásnou dovolenou letos užila, když strávila dva týdny na ostrově Zanzibar. "A podle toho, jak to bude s epidemií vypadat, bych ráda ještě vyrazila na Bali. Ale záleží na okolnostech," dodala Budková. ■