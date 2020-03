Monika Leová klame křehkým tělem: Adrenalin vyhledává víc než její manžel a v soukromí je pěkná lvice

Kdo má v tomto manželství poslední slovo? Super.cz

Někteří lidé vyhledávají romantiku, jiní volí spíš adrenalin. Moderátorka Monika Leová (28) patří do druhé skupiny. „Já jsem hodně adrenalinový člověk. Mám ráda rychlá auta, zkoušela jsem i takovou vystřelovací kouli na matějské pouti. Martin tohle naopak nemusí,“ svěřila.

Přestože její manžel adrenalinové zážitky příliš nevyhledává, jednou se od své ženy nechal zlákat. „Letěli jsme vrtulníkem, to byl velký adrenalin,“ usmívá se Martin, který se živí jako obchodní manažer.

Sympatická zprávařka z Primy má za sebou podobných zážitků víc, jeden z nich si ale podruhé vyzkoušet nechce. „Jednou jsem skákala z letadla, měla jsem seskok padákem. Jsem ráda, že jsem si tenhle zážitek odškrtla, ale už bych to nikdy nechtěla absolvovat. Tohle jsem dostala jako narozeninový dárek, tak doufám, že už nic takového nedostanu,“ směje se Monika.

Zeptali jsme se Martina, jestli je jeho manželka takto akční a temperamentní i v domácnosti. „Je tam cítit to, že je lvice, že má vietnamské kořeny. Trošičku výbušnější je, ale jinak je klidná, hodná. Za těch 10 let jsem si ji ochočil,“ usmívá se moderátorčin manžel.

Kdo má tedy z tohoto páru poslední slovo, když dojde na lámání chleba? „Myslím, že to má být fifty fifty, tak je to i u nás,“ prohlásila Monika. „Má to být fifty fifty, takže má vždycky pravdu ona,“ zavtipkoval na závěr Martin. ■