Hvězda Příběhu služebnice promluvila o údajném vztahu s Tomem Cruisem: Zvěstem o zásnubách se vysmála

Léta se spekuluje o vztahu Elisabeth Moss s Tomem Cruisem. Profimedia.cz

„Byla jsem úplně zmatená. Lidi mi psali, proč jsem jim to zatajila, ale dělali si hlavně legraci, protože jim došlo, že to není pravda,“ prozradila v pořadu Watch What Happens Live.

Na obálce amerického bulvárního plátku se kdysi objevila fotka Cruise s blondýnkou, kterou lživě označili za Moss, přestože jí nebyl na fotografii vidět obličej. To herečce neuniklo a uvedla vše na pravou míru.

„Tvrdili, že jsem to já, ale já nikdy neměla takový sestřih. Zjevně to nejsem já,“ smála se klepům v pořadu. „Víš, že je z tebe hvězda, když si vymýšlejí, koho si máš brát,“ poznamenal Aldis Hodge, hereččin kolega z nového hororu Neviditelný, který právě běží i v českých kinech.

Moss se stejně jako Cruise hlásí k scientologii, i když svou víru nepropaguje tak vehementně. V loňském rozhovoru pro The Daily Beast uvedla, že je to s jejím vyznáním komplikované, a především věří ve svobodu slova. Popřela také tvrzení, že je homofobní.

„Jsem zarytou feministkou a velmi podporuji LGBTQ komunitu. Opravdu silně věřím v to, že by lidé měli být schopni dělat, co chtějí, milovat, koho chtějí, a být tím, kým chtějí. Ať to znamená cokoliv,“ uvedla. ■