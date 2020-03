Karolína Kokešová jako malá holčička Foto: archiv K. Kokešové

Jako malá byla spíše sportovní typ, trávila čas na hřišti a s kluky a až časem v sobě objevila křehkou dívku a lásku k módě.

"Jako malá holka jsem si rozuměla spíš s klukama a hrála závodně basket. Byla to moje vášeň. Časem se ale ledy prolomily a stala se ze mě slečna. Mě samotnou objevil modelingový scout na ulici a v podstatě mě k téhle cestě navedl a já si v tom později našla vášeň novou," vysvětluje Karolína, která na České Miss skončila na třetím místě a jako vítězku ji zvolili televizní diváci.

Miss Global Karolína Kokešová

Super.cz

"Na modelingu mě baví, že pokaždé můžete být někým jiným – jednou sexy vamp girl, podruhé něžnou vílou. Potkáte se se spoustou zajímavých lidí, procestujete kus světa. Naučíte se cizí jazyk. Osamostatníte se. Dalo mi to hrozně moc a za nic bych to nevyměnila. Takže za mě to každé holčičce vřele doporučuji," nechala se slyšet Karolína. ■