S Lucinkou už se Bohuš Matuš nikdy neukáže? Po útocích fanoušků se rozhodl k radikálnímu kroku

Bohuš Matuš Super.cz

Po řadě zpráv, které od fanoušků dostal, se Matuš rozhodl, že se se svou přítelkyní nebude na veřejnosti ukazovat. „Já už o ní nic říkat nebudu, to je vždycky jenom nějaká ostuda. Diváci a posluchači mi píšou zvláštní vzkazy, takže já už s Lucinkou nikam chodit nebudu, ani ji ukazovat,“ řekl rezolutně Matuš, kterého jsme potkali na narozeninové oslavě prezidenta Muže roku Davida Novotného.

Už tam dorazil zpěvák sám. „Já jsem v jednom pořadu něco říkal a vždycky to je sestříhané tak, že z toho vyjdu jako tajtrlík, takže za Lucinkou se zavřela voda. A najednou nic a za deset let se objevíme,“ říká zpěvák s tím, že lidem je trnem v oku jejich věkový rozdíl. Lucce je sedmnáct let a Matuš letos oslaví 47. narozeniny.

„Nechci lidi štvát, některým se to nelíbí. I když jí je sedmnáct let a já vypadám na dvacet, tak nevím, co furt máte,“ zavtipkoval zpěvák, který se aktuálně připravuje na obnovenou premiéru muzikálu Kat Mydlář. „Musím pochválit Libora Vaculíka, což je pan režisér, že je hrozně milý. Zatím to jen tak nahazujeme, asi až budeme v kostýmech, tak to schytám, ale jsem v té společnosti hrozně rád a jsem rád, že tam vídám své staré kolegy Daniela Hůlku a Mariana Vojtka. Je mi v tom kolektivu dobře,“ dodal závěrem Bohuš. ■