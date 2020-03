Ornella Koktová čeká druhé dítě. Michaela Feuereislová

"Říkala jsem vždycky, že kdyby se to stalo, budu ráda. Chtěla jsem, aby měl Quentin sourozence. Ale plánované to nebylo. Bylo to velké překvapení po sedmi letech," řekla Super.cz Ornella, které se těhotenství prakticky do konce podařilo utajit.

"Jsem v osmém měsíci těhotenství. Je to náročnější než první těhotenství. Už se těším, až to budu mít za sebou," řekla Super.cz Ornella.

Vypadá to, že čeká opět chlapečka. "Není to stoprocentní, pořád se točí. Buď je to pupeční šnůra, nebo kluk," dodala se smíchem Ornella, která začíná pořizovat výbavičku. "Oblečení kupuju v neutrálních barvách, kočárek ještě nemáme, teprve budu vybírat," dodala. ■