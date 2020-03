Pamatujete si tvář nejkrásnější holčičky světa? Takhle modelka z Francie vypadá nyní

Thylane Blondeau Profimedia.cz

V osmnácti letech už je Thylane známou modelkou, která je mj. jednou z tváří značek L´Oréal či Lolita Lempicka. V roce 2018 si založila svou vlastní módní značku Heaven May.

Už to není blondýnka jako na své slavné modelingové fotce z dětství, ale uhrančivé oči jí zůstaly. Na týden módy dorazila jako host v prazvláštním modelu a jako tmavovláska.

Thylane na snímku, který jí přinesl titul nejkrásnější holčičky světa

Thylane pochází z francouzského městečka Aix-en-Provence a poprvé ji rodiče pustili do světa modelingu ve čtyřech letech. Její světová sláva, jako dětské modelky, přišla poté, co ji Jean Paul Gaultier zařadil do své módní show. ■