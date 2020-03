Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora (29) se čím dál víc zapojuje hlavně do módního světa. Nejenže fotí jednu kampaň za druhou, ale nyní už se na pařížském týdnu módy prošla i po mole.

Jako modelka se ukázala na přehlídce značky Miu Miu, kde se prošla v dlouhém modrém zdobeném kabátu. Co ovšem na zpěvačce přitahovalo největší pozornost, byly její vlasy.

S přehlídkovým účesem, který vypadal, jako by měla z vlasů udělané rohy, dorazila už na místo konání, a to v overalu, do kterého si nevzala ani podprsenku. Což nikoho moc nepřekvapí, jelikož Rita je pověstná ukazováním své výbavy na Instagramu. ■