Tohle si bude latinskoamerická hvězda pamatovat dlouho. Maluma byl málem umačkán bývalou účastnicí Hlasu

Elis Mraz se postarala o faux pas. Foto: archiv J. Bendiga

Po koncertu se konala ještě oficiální afterparty v pražském Duplexu, kam zamířila bezmála tisícovka nejvěrnějších fanoušků. Pro ty měl Maluma a jeho tým nachystané překvapení v podobě vystoupení Jana Bendiga (26).

Bývalému účastníkovi SuperStar se povedlo s Malumou setkat. „Byl to splněný sen. Malumu poslouchám od jeho začátku. Setkání bylo super. Oproti ostatním lidem jsem s ním mohl strávit skoro patnáct minut, kdy jsem si s ním popovídal o hudbě, řekl jsem mu, že pro romskou komunitu je v Česku král a že on je důvod, proč dělám latino hudbu. To ho velice zaujalo a nechal si pustit moje dva videoklipy. Překvapilo mě, jaký je to sympaťák a že dokázal věnovat čas před koncertem i mně,“ prozrazuje Honza.

Afterparty se neobešla bez malého faux pas. Honzu doprovázela na akci jeho kolegyně, zpěvačka Elis Mraz. Bývalá účastnice soutěže Hlas ČeskoSlovenska z roku 2014 před focením s Malumou zakopla, upadla a kolumbijskou hvězdu latinskoamerické hudby málem povalila na zem. Malumu to naštěstí rozesmálo. „To by nebyla Eliška, kdyby neudělala nějakou crazy věc, bez toho by to u ní už ani nešlo," směje se Honza a Elis dodává: „Při pádu jsem si aspoň mohla sáhnout na jeho sexy postavu. Je to vážně kus. Už chápu, proč po něm všechny ženy ve světě tak touží. Já se k nim připojuji." ■