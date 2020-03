3v1 si hrály na modelky a pobavily celý sál. Rozdováděné komičky málem spadly z mola

Na přehlídce se strhla bitka.

Nepořádá pouze módní přehlídky, ale v domácím prostředí ve Žďáru nad Sázavou organizuje Beata Rajská (57) už řadu let také ples, který nese její jméno. Na akci, která se stala postupem let událostí sezóny místního kraje, ale také nechybí přehlídka. Letos se jí kromě etablovaných modelek zúčastnily také komičky z trojlístku 3v1. Jak by se dalo čekat, holky se postaraly o vtipnou nadsázku.