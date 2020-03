Na ples uzavírající sezónu se ředitelka soutěže krásy Makarenko nalíčila sama. Povedlo se jí to?

Taťána Makarenko Michaela Feuereislová

Moderátorka Inna Puhajková se na stejný večer chystala celý den, Taťáně prý stačilo podstatně méně času. „Připravovala jsem se asi dvě hodiny. To je pro mě takový standard. Když se líčím a připravuji sama, tak mi to stačí,“ nechala se slyšet Makarenko, která se na ples líčila a česala sama a na rozdíl od většiny přítomných dam nevyužila služeb profesionálů. „Raději se připravuji sama, dělám to ráda. Na naše finále miss (Miss Czech Republic, pozn. red.) na to nemám většinou pomyšlení, ale na ples to dělám ráda. Sama sebe znám nejlépe,“ dodala Taťána Makarenko.

Jak se vám výsledek jejího snažení líbí, můžete ohodnotit v naší anketě. ■