Vztah se starším podnikatelem, psychické problémy či život ve stínu slavného otce: Modelka (21) odhalila své soukromí

Sofia Richie Profimedia.cz

Dcera zpěváka Lionela Richieho se nyní v rozhovoru pro dubnový Cosmopolitan rozpovídala o soukromí, mimo jiné i o patnáctiletém věkovém rozdílu mezi ní a jejím partnerem. „Je to divné, ale je mi fuk, co si lidé myslí. Netrápí mě to, protože jsem šťastná. Proč by mi to měl zkazit názor někoho bůh ví odkud, koho ani neznám?“ uvedla hvězda Instagramu.

A aby umlčela internetové trolly, dokonce se spřátelila s ex svého partnera. Několikrát vyjela s bývalým párem a jejich dětmi i na dovolenou. „Není důvod, abychom se k sobě nechovaly hezky,“ okomentovala přátelství s Kourtney.

Kvůli životu ve stínu slavného otce a hojné pozornosti médií měla mladá modelka psychické problémy. Svěřila se, že trpěla intenzivními záchvaty úzkosti, které často vyplynuly i z naprosté banality. Doktoři se jí snažili předepsat léky, to ale Sofia odmítla a raději se uchýlila k samostudiu pomocí knih.

„Jakmile jsem zjistila, že si to způsobuji sama, naučila jsem se to kontrolovat. Když jsem začala panikařit nebo se necítila dobře, musela jsem si uvědomit, že si to vytvářím sama v hlavě, a ve skutečnosti je všechno v pořádku. Od té doby jsem v pohodě,“ doplnila s tím, že ji letos čeká řada nových výzev a projektů, ke kterým by dříve neměla odvahu. ■