Inna Puhajková oslnila na plese v šatech s hlubokým výstřihem. Zářila po boku fešného fotbalisty

Inna Puhajková na Plese v Rudolfinu Super.cz

Krásku do Rudolfina doprovodil její partner, fotbalista Petr Tlustý. I úspěšnému fotbalistovi to ve smokingu slušelo. Necítí se někdy ohrožena ostatními ženami? „Moc to neprožívám. Je to lepší varianta než mít vedle sebe nějakého Quasimoda,“ usmívala se Puhajková.

Před dvěma lety spolu Inna a Petr začali bydlet. K dalšímu kroku ve vztahu v podobě zasnoubení se ale podle všeho zatím neschyluje. „My to nijak neřešíme. Necháváme to volně plynout. Už mám za sebou asi stavy, kdy jsem snila o svatbě. Teď už na tom ani nelpím,“ mávla rukou moderátorka.

Puhajková by klidně změnila zaběhnutý scénář, kdy mají páry nejdříve veselku a až pak si pořizují společného potomka. „Dřív jsem si nedovedla představit, že by bylo nejdřív dítě a potom až svatba. Tím, že jsem svůj postoj přehodnotila, tak by pro mě bylo dítě důležitější než svatba,“ říká Inna Puhajková. ■