Post Malone Profimedia.cz

„Možná to pochází z určité nejistoty plynoucí z toho, že se mi nelíbí, jak vypadám. Takže si na sebe nechám namalovat něco, co je cool, a pak si při pohledu na sebe můžu říct ´vypadáš cool, chlapče.´ Dodává mi to sebevědomí, co se týče mého vzhledu.“

Už v minulosti se zpěvák vyjádřil, že jeho obličej se spíše hodil pro rádio, tak proč si ho nevylepšit. Na své kariéře tvrdě pracuje a je naprosto smířený s tím, že jeho hudba nebude bavit každého, a řídí se heslem umělce Davida Byrneho, který řekl: „Čím lépe zníš, tím méně ti lidé věří.“

Post Malone, vlastním jménem Austin Richard Post, pochází z Texasu a proslavil se v roce 2016 s deskou Stoney. Z třetí desky Hollywood´s Bleeding se už na vrcholky hitparád dostalo několik hitů, včetně spolupráce s Ozzym Osbournem (71) na singlu Take What You Want. ■