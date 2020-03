Oblékla zas model z vietnamské tržnice? Hana Gregorová ve společnosti zářila po boku mladšího přítele

Hana Gregorová vyrazila s přítelem do společnosti. Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Profimedia.cz

Ani tentokrát nedorazila Hana Gregorová (67) do společnosti sama, ale zavěšená do svého přítele. Herečka si společně s o 32 let mladším partnerem Ondřejem Koptíkem nenechala ujít velkolepý narozeninový koncert prezidenta soutěže Muž roku, kde se skvěle bavili.