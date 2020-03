Fran Drescher promluvila o svém soukromí. Profimedia.cz

Fran Drescher (62) se proslavila především díky sitcomu z 90. let Chůva k pohledání. Na přelomu tisíciletí ovšem herečce diagnostikovali rakovinu dělohy a v rámci léčby musela podstoupit hysterektomii. Nikdy tedy neměla děti.

„Myslím, že bych byla skvělá matka. Občas si myslím, že jsem o dost přišla,“ přiznala v rozhovoru pro The Cut.

Rakovina se objevila v roce 2000, 15 let poté, co ji doma přepadli a znásilnili. Herečka během let poukazovala na spojitost mezi hororovým zážitkem, při němž ji mimo jiné ohrožovali střelnou zbraní, a její pozdější diagnózou.

„Bylo to zvláštní, trochu poetické, že moje reprodukční orgány zasáhla rakovina. Je to zároveň ujištění, že trauma zasáhne přesně tu část těla, kterou má, pokud se s ním nevypořádáte,“ napsala v loňském roce v eseji pro InStyle.

Drescher vydala také životopis, v němž se věnuje tématu své nemoci, a založila charitativní organizaci na podporu boje s rakovinou. Snaží se hlavně šířit povědomí o prvních příznacích nemoci.

Jako Fran Fine se objevovala v Chůvě k pohledání v letech 1993-1999. Legendární postavu ztvárnila pak ještě v seriálech Living With Fran (2005-2006) a Manžel k pohledání (2011-2013). Američtí televizní diváci ji aktuálně mohou vídat v seriálu Indebted, který odstartoval 6. února. ■