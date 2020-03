Agáta si užívá slunce a moře na dovolené. Foto: Instagram A. Hanychové

Agáta Prachařová (34) sbalila kufry a vyrazila za teplem. Spojila příjemné s užitečným a zavítala do Izraele, kde si to zamilovala a kde už nějakou dobu žije její maminka Veronika Žilková (58) s manželem Martinem Stropnickým (63).

Nebyla by to Agáta, aby své fanoušky trochu nepodráždila, a tak jim do deštivé Prahy poslala fotku ze slunečné terasy v plavkách. „Jo stojím na špičkách, dělá to lepší nohy...takže si své komentáře rovnou můžete odpustit,“ provokuje brunetka nejen svými křivkami, ale i popiskem u fotky.

Opálené tělo, které předvedla v modrých bikinách, vyvolalo velké ohlasy. Fanoušci bývalou modelku a dvojnásobnou maminku zahrnují komplimenty.

„Super postava a břicho po dětech,“ chválí Agátu jedna z žen. „Já se můžu stavět na cokoliv a takový hezky nohy mít nikdy nebudu,“ píše fanynka, ke které se přidávají i ostatní obdivovatelky Agátiných končetin. „Bych mohla dělat i stojky, abych měla tak výstavní nohy,“ zní další komentář.

Modelčiny útlé nožky pravděpodobně obdivoval i blonďatý fešák Zdeněk Turek (36), se kterým Agáta pár měsíců chodila, a dokonce spolu strávili i exotickou dovolenou v Thajsku. Těmto časům však odzvonilo, protože před měsícem sexy rebelka potvrdila rozchod a nyní už je opět nezadaná. ■