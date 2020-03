Vířivky na vzestupu. Proč ty kanadské patří k nejlepším? Jaké jsou trendy a technologie TOP vířivek?

Soukromé vířivky jsou stále populárnější. Co by měla správná vířivka umět a proč patří ty kanadské k těm nejlepším? Na tyto otázky odpovídá paní Hofmanová z rodinné firmy Vířivky levně s.r.o., která se na vířivky specializuje již 12 let a nově se rozhodla rozšířit sortiment o ty nejkvalitnější vířivky, které na trhu mohou být. Na trh přichází s novou značkou IQ spa, která je synonymem kvality, komfortu a inteligence. "Snažili jsme se vytvořit kvalitní a pohodlnou řadu vířivek, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky a které budou ozdobou každého rodinného domu či wellness.”

Jak poznáme kvalitní materiál a komponenty? Kvalitní vířivku poznáte již na první pohled podle zpracování a použitých materiálů. Na výrobu vířivek IQ spa jsou použity akryly značky Aristech Acrylics®, která je symbolem kvalitních akrylových listů pro vířivkový průmysl již téměř 50 let. O spolehlivosti rozhodují dále použité komponenty. Nové vířivky značky IQ spa jsou vybaveny pouze kanadskými komponenty značky GECKO. Společnost Gecko již 25 let navrhuje a vyrábí intuitivní kontrolní systémy a výkonná čerpadla pro vířivky. Takto vybavené vířivky jsou pak zárukou nejen elegance, ale především i dlouhé životnosti.

Jaký je trend pro výběr v roce 2020? Velmi důležité je pohodlí vířivek pro váš maximální odpočinek. Ten vám u IQ spa zajistí ergonomicky tvarovaná lehátka. Barevnou variantu zvolte s ohledem na koncept místa, kde bude vířivka usazena. Dostupné jsou vířivky v mnoha barevných možnostech. Módním trendem jsou poslední roky hranaté vířivky, které dotváří minimalistické stavby rodinných domů.

Co vše umí TOP vířivky? Technologické zpracování vířivek je dnes na vysoké úrovni. U kanadských vířivek jsou používány tiché a energeticky úsporné oběhové systémy. „Poskytujeme exkluzivní mechanismus pro úplné vypuštění potrubí, se kterým svoji vířivku snadno zazimujete nebo automatický protizámrazový systém, se kterým vířivku můžete používat celoročně bez jakýchkoli obav. Systém automatického úniku vzduchu Vám zase zaručí, že se vířivka nikdy nezavzdušní." Uvádí paní Hofmanová výčet předností značky IQ spa. Samozřejmostí je automatický systém ochrany proti nedostatku vody nebo automatický přepěťový ochranný systém.