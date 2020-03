Panikou z koronaviru si dovolenou pokazit nenechá: Patricie Pagáčová plánuje vyrazit do exotiky

Herečka už se těší na dovolenou. Super.cz

„Chystáme se v dubnu s manželem na dovolenou, tak doufám, že to všechno klapne,“ prozradila herečka.

„Letíme do Thajska, měli bychom letět přes Katar, přes Čínu bych se asi trochu bála, ale myslím, že ta panika je uměle vytvořená, protože to stejně neovlivníme, takže abych skupovala potraviny a rušila letenky, to ne. Člověk už by v dnešní době nemohl dělat nic, aby na něho nečíhala nějaká hrozba,“ svěřila se Patricie, kterou jsme potkali v Divadle Na Jezerce.

Herečka je novou členkou souboru a objeví se v novém představení Naprostí cizinci. Vedle divadla a pravidelných zájezdů natáčí také seriál Modrý kód, je porotkyní v SuperStar a k tomu všemu kývla na taneční show Roztančené divadlo. Nás tak zajímalo, zda stíhá vůbec někdy odpočívat.

„Teď když se mi vyskytne chvilka volna, tak jdu s pejsky, když je toho víc, tak si vyrazím na koně nebo si zacvičím jógu nebo jdu na hodinu ke kamarádce. To jsou moje nejoblíbenější formy relaxu,“ prozradila herečka s úsměvem. ■