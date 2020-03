8 slavných, kteří dobrovolně tloustli kvůli filmovým rolím

Tito slavní museli kvůli rolím pořádně přibrat. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Renée Zellweger

Oscarová Renée Zellweger (50) je pravděpodobně nejznámějším případem svého druhu. Pro roli Bridget Jones ve stejnojmenné romantické komedii musela přibrat. Díky speciální dietě nabrala 13 kilo, které byly na jindy drobné, štíhlé herečce znát. A neudělala to jen jednou, ale o necelé tři roky později si proces zopakovala při natáčení pokračování s názvem Bridget Jones: S rozumem v koncích. Třetí díl Dítě Bridget Jones vznikl až o dalších 12 let později a s váhou už to nebylo tak horké. Zellweger přiznala, že tloustnutí, hubnutí a následné další tloustnutí v poměrně krátké době dost zamávalo s jejím zdravím.

Julia Roberts

Pamatujete si, jak se Julia Roberts (52) v roli Elizabeth Gilbert ve filmu Jíst, meditovat, milovat, snažila nasoukat do kalhot? Herečka kvůli roli musela přibrat necelých 5 kilo, ale ani z toho nebyla nadšená. Skutečná Elizabeth Gilbert, která je autorkou knižní předlohy k filmu, na svých cestách přibrala dokonce 13 kilo. Roberts ovšem odmítala být až tak autentická.

Charlize Theron

Charlize Theron (44) se pyšní atletickou figurou a skvělou formou, takže pro oscarovou roli vražedkyně Aileen Wuornos ve filmu Zrůda, musela trochu nabrat. Přibrala zhruba 13 kilo a dle vlastních slov jí to pomohlo vcítit se do postavy. To se jí podařilo skvěle, a také se jí to vyplatilo.

Robert De Niro

Proti legendárnímu Robertu De Nirovi (76) jsou všichni padavky. V roce 1980 nastavil laťku velmi vysoko, když kvůli roli v dramatu Zuřící býk přibral skoro 30 kilo. Šlo samozřejmě o svaly, ztvárnil slavného boxera Jaka LaMottu a za výkon si rovněž vysloužil Oscara.

George Clooney

Kolem 13 kilogramů musel nabrat George Clooney (58) kvůli roli v dramatu Syriana. Matt Damon prohlásil, že nikdy neviděl svého kolegu a kamaráda tak frustrovaného, jako když musel tloustnout. Obyčejně je Clooney totiž dost aktivní, takže měl deprese z toho, že se nemohl hýbat. Snad získání Oscara alespoň trochu zmírnilo jeho utrpení.

Hilary Swank

I Hilary Swank (45) si odnesla Oscara za roli v Million Dollar Baby, pro niž musela nabrat zhruba 9 kilo svaloviny. Proces přibírání shledala jako pozitivní, šest dní v týdnu trénovala 4,5 hodiny, takže konzumovala 210 gramů proteinu denně. Jedla každou hodinu a půl a potřebovala 9 hodin spánku, aby se její tělo zotavilo. Přesto v noci vstávala a pila proteinové nápoje. Už samotná příprava na roli by zasloužila nějaké ocenění, jen co je pravda.

Jared Leto

Sexy herec Jared Leto (48) se transformoval do role vraha Johna Lennona Marka Davida Chapmana mimo jiné tak, že přibral 30 kilo tuku. Ačkoliv to shledával nutným, omezilo ho to v pohybu a způsobilo další zdravotní problémy. Ke konci natáčení dramatu Zavraždění Johna Lennona byl prý tak nemocný, že ani nemohl chodit. Zpátky do formy se dostával skoro rok.

Christian Bale

Opravdovým mistrem v náhlé změně hmotnosti je herec Christian Bale (46). Kvůli filmu Mechanik zhubnul z původních 85 na neskutečných 55 kilo. V řádu měsíců pak přibral na 82 kilo a objevil se v roli Batmana. ■