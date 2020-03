Co vytočí náhradního manžela? Video: TV Nova

Žaneta (25) přijíždí do náhradní rodiny ze Zábřehu, kde žije s partnerem Davidem (23) a synem Davídkem (1,5).

Ve druhé domácnosti žije Kateřina (41) s Edou (47) a dcerou Eliškou (14). Partneři, kteří jsou spolu řadu let, chtějí zkusit žít chvíli od sebe a zjistit, jestli si budou vzájemně chybět. Jak se zdá, Edovi se zasteskne brzy, a to ve chvíli, když bude muset se svou náhradní manželkou řešit ožehavé téma intimní hygieny.

Žaneta se totiž zapomene a zanechá po toaletě na umyvadle dámskou hygienickou pomůcku. „Ty vo*e tak to jsem teď málem nedal. Já nevím, co to přesně je, ale jestli si myslím to, co to je, tak to bylo ovšem drsné,“ diví se překvapený Eda. „Za to se omlouvám, to se mi stalo asi poprvé v životě,“ reaguje ihned Žaneta, která utíká do koupelny, aby zahladila stopy.

Jejímu prozatímnímu partnerovi ale situace i posléze leží v žaludku. „Abych vešel do koupelny a na umyvadle, kde si odkládám zubní kartáček, kde si umývám zuby, ležela použitá vložka, to je pro mě věc, kterou asi neskousnu nikdy,“ svěřil se náhradní manžel na kameru. ■