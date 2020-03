Amy Schumer opět pobavila fanoušky. Profimedia.cz

Reálné snímky bez retuše a pozlátek sdílí maminka devítiměsíčního Gena na sociálních sítích velmi často. Podobným selfie nedávno oznámila radostnou novinu ohledně procesu umělého oplodnění, kterým momentálně prochází.

„Probíhalo to asi následovně: Zaznamenali u mě 35 vajíček. To není špatné na takovou stařenu, co? Oplodnili jich 26, já vím, wau. Z toho máme jedno zdravé embryo,“ napsala k nadšenému selfie. „Jsme šťastní aspoň za to jedno, ale ten pokles, co?“

Herečka rozpoutala mezi sledujícími debatu o umělém oplodnění a řada fanynek s ní sdílela své příběhy. „Tolik žen prochází i několika procesy umělého oplodnění, a ty jsou bolestivé a psychicky vás vyždímají,“ napsala o tématu, k němuž se už nějakou dobu vyjadřuje. S manželem Chrisem Fischerem se totiž snaží o druhého potomka. S maminkami s podobnými zkušenostmi tak pochopitelně velmi soucítí. ■