Předá Bára Kodetová rodinné žezlo? Herečka prozradila, že jedna ze tří dcer už koketuje s hraním

Po šesti letech se rozhodla vrátit k hraní. Bára Kodetová (49) už nechtěla být jen ženou v domácnosti a naskočila po několika letech opět do práce. Herečka a dcera Jiřího Kodeta se před publikum vrátila ještě před vypuknutím pandemie koronaviru, a to nejen kvůli sobě, ale také kvůli svým dcerám, kterým se chtěla ukázat v jiném světle.

S manželem, houslistou Pavlem Šporclem má dcery Violetu a Sophii, z předchozího vztahu pak nejstarší Lily. Nás zajímalo, zda některá z dcer půjde v jejích šlépějích. „Obě dvě naše společné dcery jsou na hudbu. Naše nejstarší, Lilinka, tak ta je výtvarně nadaná, tak ta určitě ne, ale kdo ví, ty naše geny toho kodetovského, budilovského, steimarovského rodu jsou velmi silné,“ svěřila se Kodetová na zkoušce nového představení Naprostí cizinci.

„Violetka i Sophinka obě hrají na nástroje. Violetka housle a Sophinka violoncello a ta je multitalent a evidentně prokazuje herecké nadání. Teď bude opět natáčet pro Českou televizi malou roličku a moc ráda by to zkusila, ta asi převezme to žezlo,“ svěřila s úsměvem herečka na jevišti v Divadle Na Jezerce ještě před zrušením kulturních akcí, zavřením divadel a vyhlášením omezeného vycházení. Kodetová se kromě práce na jevišti vrhla i do natáčení.

„Já jsem se nejen vrátila k divadlu, ale také spolupracuji s Českou televizí na seriálu Ombudsman, který reflektuje školské problémy, a já tam dělám bulvární novinářku, která do těch příběhů hodně vidí a hodně je studuje a hlídá je jako správný hlídací pes, na to se moc těším, už jsme roztočili první dva díly,“ dodala Bára s nadšením. ■