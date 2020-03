Pere se se zákeřnou nemocí jako lvice: Shannen Doherty ukázala fanouškům, jak bojuje s rakovinou ve čtvrtém stádiu

Shannen Doherty statečně bojuje s rakovinou. Profimedia.cz

„Po roce plném stresu kvůli rakovině jsem zpátky. Pečuji o sebe každý den. Není to vždy jednoduché. Jsou dny, kdy jsem v depresi a líná, ale s pomocí přátel to překonám,“ přiznala.

Vzdala hold Kortright, že s ní chodí na procházky a naučila ji nový způsob vaření. Stokes pak poděkovala za její intenzivní tréninky. „Byl to produktivní týden. Cítím se lépe,“ shrnula své snažení herečka.

Je to pět let, co byla Shannen poprvé diagnostikována rakovina. Po absolvování chemoterapií a mastektomie v dubnu 2017 oznámila, že je její nemoc v klidovém stádiu. O rok později se však bohužel vrátila v plné síle. ■