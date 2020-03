Poznali byste ji? Takhle vypadá Eva Decastelo rozcuchaná a bez líčidel!

Eva odhodila stud a ukázala se fanouškům nenamalovaná. Foto: Instagram E. Decastelo

Na rozdíl od většiny krásek, které by svůj obličej bez vrstvy líčidel na veřejnosti a už vůbec na sociálních sítích nikdy neukázaly, herečka Eva Decastelo (41) se toho nebojí. Rozhodla se svým fanouškům odkrýt realitu. Přestože ji ze společenských akcí a televize známe jako atraktivní ženu v sexy outfitech a s perfektním make-upem, i ona se každé ráno probouzí jako máma dvou dětí, která si na sebe vezme tepláky a netráví hodiny před zrcadlem.

„Tohle jsem já. Takhle se cítím. Bez filtrů a v normálním oblečení. Takhle jsem normální,“ napsala si herečka k jedné z fotek, které pořídila při víkendové rodinné procházce.

„Většina ostatních fotek vzniká, když jsem vytuněná, po dvou hodinách make-upu a snažím se filtry a postojem udělat dojem, že jsem ještě mladá a cool. Občas už je to na hraně, ale jsem prostě ženská a některé to tak máme, i když už je to občas trapné. Ale když se po ránu vidím v zrcadle, ta falešná iluze na fotkách mi zvedne sebevědomí,“ vtipkuje s dávkou upřímnosti Eva.

Snahu ukázat ženám, že nikdo není dokonalý, oceňují fanoušci obou pohlaví. „Evičko, já Vás mám ráda... Vy jste taková normální, vtipná a Boží,“ chválí v komentářích pod fotkou jedna z fanynek. „Krásná na každý pohled, vytuněná nebo ne, pořád krásná,“ hodnotí snímky jistý muž. Pozitivní ohlas sklidila i od svých kolegů. „Jsi skvělá, Evičko! A ...díky! Tenhle příspěvek je můj oblíbený,“ skládá herečce kompliment Daniela Šinkorová (47). ■