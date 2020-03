Po 6 letech se vrací ke hraní: Bára Kodetová chtěla svým dcerám ukázat, že není jen uklízečka a šofér

Herečka zkouší na divadle nové představení. Super.cz

Po 6 letech se tak vrací na jeviště. Nově se představí na prknech Divadla Na Jezerce, kde už před lety hrála.

„Nevím, jak je to dlouho od té doby, co jsem tady odderniérovala poslední představení, to by věděl principál divadla pan Hrušínský. Vím stoprocentně, že je to šest let, co jsem nezkoušela divadlo,“ prozradila herečka na zkoušce nové hry Naprostí cizinci a rozpovídala se o tom, proč se vrhla do práce.

„Myslím, že nastala ta správná doba. Já jsem o tom teď hodně přemýšlela. V kontextu toho zkoušení jsem si znovu uvědomila, že to, že jsem se rozhodla starat o své děti a o svoji rodinu, a jak jsme oba vytížení a máme tu práci specifickou a věnujeme se svým dětem na dvě stě padesát procent, tak to bylo správné rozhodnutí,“ prozradila Barbora.

S manželem, houslistou Pavlem Šporclem, má dcery Violetu a Sophii, z předchozího vztahu pak nejstarší Lily.

„Teď to zkoušení je náročné pro celou rodinu. A vidím, kolik toho Pavel musel vzít za mě, té zodpovědnosti a starostí. A musím mu složit poklonu, protože mi vyšel hodně vstříc a hodně mi pomohl a mé dcery též,“ svěřila herečka s tím, že ji v hraní všichni velmi podporují. Do divadla se rozhodla dcera Jiřího Kodeta vrátit také kvůli svým dcerám.

„Všechno má svůj čas, šest let jsem nezkoušela divadlo a vrátila jsem se ze dvou důvodů. Chtěla jsem dcerám ukázat, že maminka není jen uklízečka, chůva, šofér a opravář. A že to je především žena, která má ráda svoji práci,“ svěřila se na zkoušce nové hry Bára.

„A to, že jsem tady. Já to divadlo mám moc ráda. Odehrála jsem tady několik představení. A ta hra, kterou mi Matěj Balcar a Jan Hrušínský nabídli, je prostě skvělá,“ dodala Kodetová k inscenaci, která bude mít premiéru už 5. března. ■