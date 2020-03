Hanka Kynychová Foto: Instagram H. Kynychové

Známá cvičitelka Hanka Kynychová (51) by nejraději, aby už konečně začalo léto. Ráda by odletěla někam za teplem, kde by si mohla vyhřívat své vysportované tělíčko. Pro začátek fanoušky potěšila vzpomínkou na svou dovolenou u moře.