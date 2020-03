Nového partnera Dara zatím nehledá: Osud mi ho zařídí, najde si mě sám

Dara Rolins o svých vztazích Super.cz

„Zatím jsem ve stádiu, kdy nemám pocit ani důvod někoho představovat světu,“ svěřila se nám Dara na natáčení videa k narozeninám obchodního centra. Pokud se po boku popové divy objeví nový muž, bude si to chtít nechat pro sebe. „Každý známý člověk s tím pomyslným razítkem na čele o tom nemluví rád. Chceme si nechat aspoň část soukromí pro sebe a necháváme to na vás novinářích.“

Single období si Dara užívá. „K životu to patří. Když jsem se s někým rozešla, tak mně moment výdechu přišel vhod a přirozený. Nehledám partnera, on si mě najde sám. V tomto naprosto důvěřuji osudu, že to zařídí sám,“ říká zpěvačka.

Zpěvačka popřela spekulace, že by se snad měla vrátit k otci své dcery Matěji Homolovi. Tyto teorie vznikly během jejího vánočního koncertu, kde hudebník na pódiu před zpěvačkou poklekl s růží v ústech. „Spoustu lidí to napadlo. Neznamená to, ale že se k sobě vracíme, ale spíš se tím potvrdilo, že se máme rádi a že jsme rádi, že spolu máme skvělou dceru. Za to jsem šťastná,“ říká Dara Rolins. ■