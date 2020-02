Soutěžící ze SuperStar (17) v dětství prodělal těžký úraz. Do tváře ho trefil kůň

David Jakubkovič zkouší štěstí v Superstar.

Sedmnáctiletý David Jakubkovič, jenž je jedním z odvážlivců, kteří přišli zkusit štěstí do SuperStar, za sebou má těžké chvíle. Jako malý prodělal vážný úraz, jehož pozůstatkem je jizva na pravé části obličeje.

V pěti letech ho rodiče vzali na ranč. Tam si hrál s maminkou s míčem, když se z ohrady vyřítil splašený kůň a malého chlapce kopl do obličeje.

„Kůň mě zadní nohou trefil do tváře. Moc si toho nepamatuju, jen rozmazaný obraz. Nepamatuji si ani cestu helikoptérou do bratislavské nemocnice, až to, když jsem se v nemocnici probudil,“ popsal David. „Zažívali jsme tehdy chvíle, které nikomu nepřeji,“ dodal chlapcův otec.

Kůň Davidovi způsobil vážné zranění hlavy, v její pravé části má dnes místo kostí implantát a titanové šrouby. „Dá se s tím v pohodě žít,“ říká.

Porotu Superstar ale nezaujal jen svým příběhem. Když začal zpívat, nikdo ani nedutal. Jak mu to šlo, se podívejte na videu. ■