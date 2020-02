Šaty jí ještě praskaly ve švech. Kalivodová stíhá přípravy na opulentní ples na poslední chvíli

Šatům chyběl ještě rukáv. Foto: archiv A. Kalivodové

„S Alenou spolupracuji velmi ráda už několik let. Je to nápaditá a velmi inspirativní žena s vtipem a šarmem,“ nechala se slyšet zpěvačka, která tvorbu šatů nechala víceméně na návrhářce. „Mám ráda její práci i tvůrčí nápady. Moje požadavky byly tedy jednoduché. V jednoduchosti je krása a my máme rády noblesu a originalitu,“ dodala pěvkyně.

Na zkoušce byly šaty ještě v hrubém provedení, ale návrhářka zpěvačku ubezpečila, že se vše stihne. „Uvidíme, jak se v nich budu cítit, až budou zcela hotové," uvedla Anerea Kalivodová. ■