Bára Nesvadbová po návratu z Itálie: Kvůli blízké hrozbě koronaviru pocítila strach a úzkost

Nesvadbové koronavirus komplikuje cestování. Super.cz

„Právě jsem se vrátila z Říma. Na letišti jsem zaregistrovala úzkost. Ta mě překvapila velmi. Byla všeobjímající. Zaregistrovala jsem, jak je snadné manipulovat davem. Když má jeden člověk na tváři masku, tak se tě ostatní začnou bát. To je myslím přirozená reakce,“ svěřila se se svými pocity Bára.

S ohledem na aktuální situaci mění spisovatelka své cestovatelské plány. „Zrušili jsme cestu do Jeruzaléma, nevím, jestli pustím odlet do Londýna. Každý má strach,“ říká Bára Nesvadbová a svěřuje se se svou radou, jak se na virus částečně připravit: „Asi je dobré co nejvíc užívat vitamín C a D. Dneska na CNN říkali, že lidé mají pít alkohol.“ ■