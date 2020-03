V pětačtyřiceti si nechala propíchnout uši. Nesvadbová hodlá v tomto druhu zkrášlování pokračovat. Co je na řadě teď?

Nesvadbová si až nyní nechala píchnout uši. Super.cz

K tomuto kroku Báru přiměla její sedmnáctiletá dcera Bibiana. „Nechala jsem si píchnout uši na Silvestra,“ uvedla Bára. Nelekejte se, nejednalo se o žádnou domácí akci, kde by hlavními nástroji byly zapalovačem dezinfikovaný připínáček a lahev vodky. „Nechala jsem si píchnout uši společně s dcerou. Bylo mi to přirozeně milé,“ vzpomíná na společný zážitek s dcerou Bára.

Uši nebudou poslední částí těla, kterou si Nesvadbová nechá perforovat. Už má na seznamu dvě další věci. „Mám dvě věci. Jedním je kolečko do ušního boltce. Druhá je idea mého partnera o piercingu do pupíku. Tak třeba počkám do padesáti,“ smála se Bára Nesvadbová. ■