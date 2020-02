Umí si to zařídit. Nesvadbovou na ples ozdobí diamanty nedozírné ceny, šaty jí ušije kamarádka a nalíčí ji dcera

Příprava na ples v plném proudu Super.cz

Přípravy na sobotní Ples v Rudolfinu probíhají u Barbary Nesvadbové (45) poměrně poklidně. Šaty pro spisovatelku chystá její kamarádka Taťána Kovaříková, šperky si byla vyzvednout v butiku italského klenotnictví, se kterým je propojená díky svým charitativním aktivitám a make-up jí vytvoří sedmnáctiletá dcera Bibiana. „Zatím nevím, v jakém stylu bude make-up. Nicméně jí to extrémně jde. Bude to asi tak, když ty maminky adorují své čtyřleté děti, tak já to budu říkat té své sedmnáctce,“ smála se Bára.