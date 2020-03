Rozměry zadku může konkurovat i Nicki Minaj: Takhle ho bývalka bratra Kardashianek, s nímž se soudí o dceru, ukázala v plavkách

Blac Chyna Profimedia.cz

Chyna se znovu soudí s bývalým snoubencem Robem Kardashianem (32), tentokrát o jejich dcerku Dream (3). Rob nedávno zažádal o plnou péči, kterou mu však soud nyní zamítl. Dokonce nařkl svou bývalou, že v přítomnosti dcery požívala alkohol a fyzicky ho napadla.

Angelu, která má kromě Dream ještě syna Kinga s rapperem Tygou, podle soudních dokumentů, do nichž nahlédl The Blast, Kardashianovy požadavky šokovaly. Ten chtěl, aby se matka s dcerou mohla vídat pouze od 10 do 18 hodin o víkendech za přítomnosti chůvy.

Podle něj Chyna často konzumuje alkohol a drogy, chová se agresivně a ohrožovala své okolí nožem. Nařkl ji také, že dceři nevěnuje dostatečnou péči a učí ji lascivní taneční pozice. Chyna vše popřela.

Robovi do karet nehrálo ani to, že po rozchodu s Chynou v únoru 2017 na truc zveřejnil její domácí erotické video. Navíc sám trpí depresemi, kvůli nimž v minulosti například ani nevycházel z domu. Bývalý pár přivítal Dream na svět v říjnu 2016 a doposud ji mají ve střídavé péči. ■