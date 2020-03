Omládla a zkrásněla. Topmodelka Simona Krainová to oplakala

Simona Krainová vypadá tak, že jí můžou závidět i o generaci mladší dívky. Zná triky, jak kráse pomoci, omládnout, a přesto zůstat přirozená. Mnoha ženám už tuto cestu ukázala, tak proč ji rozplakala právě tato proměna?

„Když ráno v zrcadle přestáváte poznávat tu optimistickou ženu a kouká na vás jiná žena s posmutnělým povadlým výrazem, řekla jsem si, že je čas něco změnit,“ popisuje paní Alena (55) důvod, proč se rozhodla pro změnu na Klinice YES VISAGE, kde jí oporou byla právě Simona Krainová.

Nebojte se skalpelu

Nepodcenit prevenci v mladším věku a navštívit dermatologa znamená výrazně oddálit známky stárnutí a výkon chirurga. Když už je však potřeba řešit výraznější známky stárnutí jako u paní Aleny, není se čeho bát. „Dnes složité výkony nahrazují ty jednodušší a šetrnější s velmi dobrým efektem a kratší rekonvalescencí, jako je například YES QuickLift,“ popisuje posun v zákrocích na obličeji primář plastické chirurgie MUDr. Martin Molitor, PhD. Za pravdu mu dává i paní Alena: „Když se na sebe podívám, jsem velmi spokojená, povislé koutky se proměnily v úsměv, a hlavně mám i oči namísto spadených víček. Zákroků v obličeji jsem se obávala, vždy jsem měla za to, že jsou to náročné a bolestivé výkony. Ale opak je pravdou.“

Mladší a dojatá až k slzám

„Nejen péči tady na Klinice YES VISAGE bych doporučila všem, ale ten lepší pocit a příliv nového sebevědomí, to opravdu stojí za to,“ popsala se slzami v očích Alena. A radostná slova nad novým životem dojala i Simonu, která jí stála při proměně po boku. „Ono stačí jen překonat prvotní ostych a jít se jen zeptat na nezávaznou konzultaci, co je možné a jak by mi mohl lékař pomoci. Jen si to vyslechnout. Mnoho z nás je pak překvapeno, jak někdy stačí i málo k výrazné změně k lepšímu a zároveň i šťastnějšímu pocitu ze sebe sama,“ doplnila Simona.

Omládněte během obědové pauzy

Ne každý ví, že než je zapotřebí chirurga, mnoho projevů stárnutí a nedostatků v obličeji lze snadno vyřešit během půlhodiny, třeba v pauze na oběd a bez skalpelu. Takovým příkladem je i paní Vilia (48) z Brna, kterou trápily vrásky, povolená kůže ve tvářích, a především spadlé ústní koutky, díky nimž vypadala smutně a naštvaně. „Kvalifikovaný dermatolog si poradí s většinou problematických míst ve tváři s naprosto přirozeným výsledkem. Od jemných až po hluboké vrásky, povadající či naopak zakulacené tváře, nevýrazné rty nebo třeba s kruhy pod očima. Zákroky jako výplně na bázi kyseliny hyaluronové, botulotoxin či dermální nitě jsou populární, protože jsou rychlé a s ihned viditelným výsledkem,“ prozradila nám MUDr. Urbánková z Kliniky YES VISAGE.

Paní Dagmar (49) také toužila po omlazení, aby pro svého malého synka byla mladě vypadající maminkou. A svěží vzhled se samozřejmě hodil i do pracovního prostředí, kde se každý den setkává s mnoha lidmi. Proměna se velmi podařila, na kontrolu už přišla s úsměvem a práci MUDr. Šťastné si nemohla vynachválit: „Paní doktorka mi aplikovala výplně a botox, pan doktor odoperoval převislá víčka, překvapilo mě, že nic z toho vlastně nebolelo a po operaci jsem domů odjížděla jen s malými náplastmi. Dokonce jsme se na sále zasmáli.“

Jak probíhalo omlazení paní Dagmar se můžete podívat na našem videu:

Proměna paní Dagmar

O omlazující zákroky na Klinice YES VISAGE je veliký zájem, specialisté totiž využívají moderní šetrné postupy, které zaručují přirozený výsledek bez zbytečných jizev a dlouhé rekonvalescence.

