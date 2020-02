Steven Tyler se stal popáté dědečkem: Rockerova nejmladší dcera se pochlubila roztomilou fotkou svého prvního potomka

Steven Tyler s dcerami Liv (uprostřed) a Chelsea Profimedia.cz

Tyler, který momentálně koncertuje v rámci světového turné, má blízký vztah se všemi vnoučaty. Jeho dcera Liv (42) má děti Lulu (3), syna Sailora (5) a nejstaršího Mila (15). Zpěvákova další dcera Mia (41) má pak syna Axtona (2).

Tyler má kromě dcer ještě syna Taje (29), ale je docela možné, že s plozením potomků ještě neskočil. Nikoho by nejspíš nepřekvapilo, kdyby si pořídil dalšího se svou o 40 let mladší asistentkou/přítelkyní Aimee Ann Preston. Tyler s Aerosmith zavítá letos i do Česka, 24. června vystoupí v pražské O2 areně. ■