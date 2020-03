Potvora Sylva ze seriálu Slunečná o proměně: K blond vlasům už se nevrátí. Není to škoda?

Barbora Jánová Super.cz

"Moje přirozená barva je hnědá. Trošku dobarvuju, ale cítím se jako bruneta lépe. Blondýnu jsem tenkrát chtěla zkusit jako experiment, jak se v tom budu cítit. Díky natáčení jsem měla pak vlasy tak zničené, že jsem je hned potom ostříhala. Cítím se lépe ve své přirozené barvě," řekla Super.cz Barbora.

A co na to muži? "Reakce na blond byly spíš divočejší, na brunetku serióznější. Je to předsudek, ale je to ve společnosti tak zakořeněný, že se s tím bude ještě chvíli bojovat," vysvětluje.

Jak si užívá Barbora popularitu díky seriálu Slunečná? "Lidé reagují dobře. Publikum je mladé, nejvíc fanoušků mám náctiletých. Baví je to. Užívám si to já i diváci," dodala. ■