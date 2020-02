Tenista Rosol označil fotku své exmanželky Ochotské za vulgární a lascivní. Na současnou manželku má ale jiný metr

Tahle fotka exmanželky Míši Ochotské se nelíbila Lukáši Rosolovi. Foto: instagram M.Ochotské

Tenistu Lukáše Rosola (34) zvedla ze židle fotka, kterou zveřejnila jeho bývalá žena Michaela Ochotská (35). Nebral si servítky a pod sexy fotografii, kde moderátorka pózuje na posteli oblečená do pánské košile, napsal:

"Z pozice matky by to chtělo trochu zodpovědnosti a respektu vůči našemu synovi, který se na tak vulgární a lascivní fotky svojí matky může za chvíli sám podívat."

Rosol je potřetí ženatý, jeho současnou manželkou je tenisová trenérka Petra. Ta je také ráda sexy a rajcovními fotkami se to na jejím účtu na sociální síti jen hemží. Petra je velmi krásná a má dokonalou postavu.

Není divu, že se s ní ráda pochlubí. Takové sexy fotky ale Rosolovi nevadí, ač by se na ně jeho syn také mohl podívat. Za lascivní je tedy na rozdíl od zmíněné fotky jeho ex Míši Ochotské zřejmě nepovažuje. A co si myslíte vy? Je fotografie Míši Ochotské lascivní? Hlasujte v anketě pod článkem.

Třetí manželka Lukáše Rosola Petra je velmi krásná žena. Svou sexy postavičkou se ráda pochlubí: