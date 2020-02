Na sexy snímek Ochotské přišla naštvaná reakce jejího exmanžela Rosola: Tohle své bývalé napsal

Tahle fotka rozohnila Rosola. Foto: instagram M.Ochotské

Moderátorka Michaela Ochotská (35) zveřejnila sexy fotografii, kde sedí na posteli oblečená jen do pánské košile. A pochvalnými komentáři se to na sociální síti začalo hemžit. Něžná fotka krásné Míši se fanouškům rozhodně líbila.

Až na jednoho. Nervy na uzdě neudržel její exmanžel, tenista Lukáš Rosol (34). "Z pozice matky by to chtělo trochu zodpovědnosti a respektu vůči našemu synovi, který se na tak vulgární a lascivní fotky svojí matky může za chvíli sám podívat. A aby tu četl komentáře (teď už smazané), že by jeho maminku někdo pomiloval a ona mu to lajkuje, to je opravdu ostuda," napsal Rosol.

Co přesně mu přijde na fotografiích vulgárního a lascivního, je i pro nás otázka. Sedící moderátorka oblečená do pánské košile, kde neukazuje žádnou intimní část těla? Že by rozvášnily Rosola odhalené nohy sexy moderátorky?

A co si myslí i fanoušci Míši, kteří se moderátorky hned zastali? "Vulgární a lascivní fotografie není. Je sexy a krásná. Dětmi bych se tady neoháněla. Přijde mi, že horší příklad dává dítěti rodič, který je nevěrný, než ten, který si udělá atraktivní foto," zněl jeden z nich. ■