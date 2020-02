Milan Lasica to se ženskými uměl: První manželka mu dala přednost před Josefem Abrhámem

Július Satinský a Milan Lasica Foto: Dan Materna/Mafra/Profimedia

Milanu Lasicovi je vlastní inteligentní humor a jemná cílená hra se slovy. Svědčí o tom mimo jiné i jeho reakce na dotaz režiséra Oldřicha Lipského (✝62), který chtěl vědět, zda v jeho Srdečném pozdravu ze zeměkoule vezme roli mimozemšťana.

Lasica mu tehdy odpověděl: „Ano, protože si tak už dlouho připadám.“ Ve filmu Vážení přátelé, ano měl herec za partnerku Janu Hlaváčovou (81), kterou – na rozdíl od jejího muže Luďka Munzara (✝85) – před natáčením neznal. Měli spolu mít postelovou scénu a Lasica se Hlaváčové přišel nejdřív představit: „Dobrý den, já jsem Lasica. Jak se má Luděk?“

S Julem a Dědou Mrázem

Milan Lasica vystudoval dramaturgii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Svého hereckého parťáka Júlia Satinského (✝61) znal už od dětství. V 50. letech chodili do Pionýrského paláce, a dokonce se spolu objevili i v jednom dětském představení - hráli v něm dva z dvanácti měsíčků, kteří si povídají s Dědou Mrázem z Kamčatky.

Navázali na humor V a W

Jejich spolupráce ale začala až během studií na VŠMU. Vytvořili skvělou komediální dvojici, jejíž scénky se zapsaly do zlatého fondu slovenské kulturní scény. V roce 1982 založili vlastní Studio S (dnes Studio L + S) a uvedli řadu legendárních představení a kabaretních her.

Jejich komika byla založena na rozebírání banálních životních situací a jejich posunu až do absurdna. Ve svých dialozích a vtipných scénkách navázali na komiku Voskovce a Wericha, a jejich humor byl tak dobře srozumitelný i českému publiku.

Milan Lasica je také autorem mnoha úspěšných písňových textů – zmiňme alespoň Čerešne, které nazpívala Hana Hegerová (88).

Ne vždy jim ale bylo do smíchu: „Byly v životě takové chvilky, kdy se mi zdálo, že ztrácím humor, ale nakonec jsem ho zas nějak našel. Třeba v letech, kdy jsme nemohli dělat. Vyhodili nás z divadla, ale to ještě nebylo nejhorší, protože jsme přešli do Brna, kde nás okamžitě angažovali, byli jsme v Čechách vítáni. Chodili se na nás dívat kolegové, umělci, protože chtěli solidárně podpořit ‚ty dva, které vyhodili ze Slovenska‘. To bylo na začátku sedmdesátých let,“ zavzpomínal Lasica v Českém rozhlase.

Vyšlo to až napodruhé

Oblíbený umělec je podruhé ženatý. Jeho první ženou byla známá zpěvačka Zora Kolínska (✝60). Brali se, když Lasicovi bylo 22 let, a on se prý tehdy na ženění ještě necítil.

Manželství zůstalo bezdětné a po osmi letech skončilo. Mimochodem, v souboji o přízeň Kolínské Lasica tehdy zvítězil nad Josefem Abrhámem (80), který se o tuto atraktivní dámu rovněž ucházel.

Jeho druhou ženou je herečka a bývalá diplomatka Magda Vášáryová (71), kterou poznal ještě jako 13letou dívenku. Jemu bylo tehdy 21 let a byl spolužákem její sestry Emílie (77). Vztah se začal postupně rodit, až když se z nich stali divadelní kolegové. Svatbu měli v roce 1980 a vychovali dvě dcery, Hanu (38) a Žofii (35). ■