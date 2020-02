Lucie Smatanová Michaela Feuereislová

"Po Vánocích jsem odletěla do Milána a teď mám problém se přesunout. Jsem bez jakýchkoli příznaků a plánovala jsem přiletět do Česka. Informovala jsem se o situaci a po příletu bych musela být dva týdny v domácí karanténě, přestože jsem v pořádku. Každý, kdo je v centru nákazy, má povinnost se nahlásit na krajskou hygienu a ta určí postup," řekla Super.cz Lucie.

Modelka v těchto dnech zůstává doma, raději nevychází. "Od úterý jsem radši doma a nechci vylézat. Nechci riskovat," řekla s tím, že jako spousta jiných lidí zrušila účast na přehlídkách konaných v rámci tamního týdne módy.

Příští týden by měla za prací odletět do Rakouska. "Lety zatím fungují, mám informace, že se tam dostanu a neměla bych být v karanténě. Ale co bude za týden, nikdo netuší," říká.

A jak to nyní v Miláně vypadá? "Respirátory byly už v lednu vyprodané. Ještě to tu ani nebylo a všude byly nápisy, že jsou roušky a respirátory vyprodané. V ulicích je tak polovina lidí, muzea, památky, řada kaváren je zavřených. V pondělí jsme byly s kamarádkou v restauraci úplně samy. Supermarkety vzali lidé útokem, nyní už je, myslím, situace trošku lepší," dodala Smatanová.

Do Itálie, konkrétně do Říma, se Lucie přestěhovala kvůli svému příteli, italskému zubaři Gabrielovi. ■