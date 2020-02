Bohuš Matuš se svojí Lucinkou Michaela Feuereislová

Na internetu ho často pranýřují a titulují slovy jako úchyl či pedofil. Zpěvák Bohuš Matuš (46) si z toho nic nedělá. Stále je zamilovaný do své o třicet let mladší přítelkyně Lucinky. S tou dorazil i na Táborský reprezentační ples, kde účinkoval.

"Jsme s Lucinkou smutní, co se o nás píše. Jsou to hrozné věci. O to víc jste mě tady nabili neuvěřitelnou energií," řekl do mikrofonu po svém vystoupení na pódiu Matuš. I tak se ale společným fotkám s mladinkou Lucinkou nebránil a zamilovaně se k sobě tiskli.

Lucinka po blond a modrozelených vlasech nyní nosí vlasy hnědé. Matuš se netají tím, že jí je barví on. "Rád Lucince barvím vlásky, prostě celkově se o ni starám. Dává mi to životní impuls a smysl. A i proto ji označuji za své miminko,“ řekl pořadu Život ve hvězdách.

Matuš překvapil na plese v hotelu Palcát také svým hodně extravagantním oblekem. K němu ještě přidal boty se vzorem hada. ■