Bývalá tanečnice ze StarDance vypadá senzačně. Foto: Instagram M. Markové

Tuhle sexy krásku ale zřejmě v dalších řadách úspěšné soutěže neuvidíme. Martina se totiž v poslední době naplno vrhla na fitness a své taneční střevíce vyměnila za činky. „Velmi dlouho jsem se snažila stíhat obojí. Jak fitness, tak taneční přednášky a lekce. Minulý rok byl již natolik hektický, takže ač nerada, musela jsem se s prací v tanečním průmyslu v podstatě rozloučit,“ svěřila pro Super.cz Martina, která se věnuje práci trenérky a má pod palcem například Českou Barbie Gabriel Jiráčkovou nebo zpěvačku Alžbetu Bartošovou.

Přestože své dokonalé tělo už na parketu zřejmě jen tak nerozvlní, úplně na tanec nezanevřela. „Nyní tanečníkům pomáhám jinak. Propojení znalostí a zkušeností, které mám z tance, a nabytých vědomostí ohledně těla jsou pro tanečníky velkým přínosem,“ svěřila Marková, která se může pyšnit postavou samý sval.

V tanci soutěžila řadu let a vyzkoušela si to už i ve fitness. „Ve fitness jsem také soutěžila. Brala jsem to opět jako takovou osobní výzvu, a jako takový motiv k tomu, pracovat na sobě ještě usilovněji a prozkoumat hranice, kam až tělo dokážu dovést. Aby člověk uspěl, musí tělo dovést do naprostého extrému, jak psychického, tak fyzického. A extrém není pro tělo ani zdravým, ani dlouhodobě udržitelným stavem,“ svěřila Martina. ■