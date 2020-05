Karel Voříšek okukoval sexy muže. Jak by měl podle něj vypadat vítěz soutěže krásy?

Karel Voříšek velmi rád cestuje. Do milované Indie se ale letos asi nepodívá. Super.cz

„Podle mě by to měl být gentleman, měl by být vtipný, měl by vypadat, neříkám, že by musel být nutně svalovec, ale určité charisma by tam mělo být, no prostě něco jako já,“ řekl s úsměvem moderátor, který by vítězství v soutěži krásy přál všem.

„Já jsem duše soucitná a já bych to přál úplně všem, když už se přihlásí a mají odvahu do toho jít, tak ať už vyhrají,“ prozradil Voříšek s tím, že odvahu by na účast v takové soutěži jen těžko našel.

„Já jsem soutěživý, ale že bych se přihlásil do volby missáka, to nevím, to asi ne,“ dodal Karel.

Když není zrovna na obrazovce a nemusí hlásit zprávy, jezdí známý moderátor rád po světě. Jeho oblíbenou destinací je Indie, kam už se se svým partnerem párkrát podíval. Chtěl by i letos, ale pandemie koronaviru ho asi nepustí.

„Takže mi nezbývá než listovat svou knihou Žij teď, kde popisuji cestu za ajurvédou, a jenom na tu Indii vzpomínat. Já svým založením bych úplně nejradši jezdil stále na stejné místo, které už je ověřené, ale jak jsem znamením váha a neustále váhám, tak to je na jedné misce a na té druhé je poznávat něco nového, takže moc rád jezdím a poznávám něco nového a v Indii je to práce na několik lidských životů,“ dodal moderátor. ■