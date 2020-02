Koronavirus? Co nejvíce pomáhá naší imunitě

Imunita z lékárny?

Selen, kurkumin nebo extrakt z ořešáku si můžeme vyluhovat z dostupného ovoce a zeleniny. Naše babičky si imunitu zvyšovaly nejen půstem, ale dělaly i různé odvary a tinktury. My už si naštěstí můžeme zajít do lékárny a žádat adekvátní kombinaci. Aktuálně můžeme žádat účinnou komplexní směs extraktů Wurm-Ex. Obsahuje nejen všechny zmíněné účinné látky, ale také jód a piperin, který znásobuje účinky kurkuminu. Působí v celém těle a širokospektrálně. Celkově tak podporuje nespecifickou imunitu. Navíc jódu podle výzkumů přijímá průměrný Evropan dlouhodobě 2x méně než by měl, což imunitu velmi oslabuje.